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7 soruda Cumhurbaşkanlığı Sistemi

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 10:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 11:03
7 soruda Cumhurbaşkanlığı Sistemi
7 soruda Cumhurbaşkanlığı Sistemi

1- AK Parti ve MHP'nin mutabakata vardıkları Cumhurbaşkanlığı tasarısı Türk demokrasisi için ne ifade ediyor?


Cumhurbaşkanlığı tasarısı yürütme erkini siyaset kurumunun merkezine oturtmayı, siyaset kurumunu da ülke yönetiminin merkezine çekmeyi amaçlıyor. Daha önce siyaset kurumunun merkezinde yasama erki olan Meclis, ülke yönetiminin merkezinde de askeri ve sivil bürokrasi vardı. Bu yapısal dönüşüm millet iradesinin ülke yönetiminde daha belirleyici olmasının yolunu açar ve garanti ederken, devlet ile toplum arasında Kemalist vesayetin inşa ettiği duvarları da yıkmayı amaçlıyor.

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