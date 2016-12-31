Başbakan Yıldırım, Kilis'te Fırat Kalkanı yaralılarını ziyaret sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, 'Bugün Suriye'de ABD'nin birlikte iş yaptığı YPG ve PYD DEAŞ ile yok etme adına bir çalışma yürütülüyor. Bu çok yanlış bir şey. Stratejik ortak olduğumuz NATO'da birlikte olduğumuz' dedi.

Şehrin içinde 6000 bin kadar sivil var. Onlara zarar gelmesin diye askerlerimiz ÖSO ile birlikte dikkatli davranıyorlar. O yüzden biraz zaman alıyor. Gerek havadan yumuşatma harekatı gerek Rusya ile koordineli bir şekilde operasyon sürüyor.

Terör ortak sorundur. DEAŞ örgütünün hiç bir ülke için farklı bir düşünce söz konusu olamaz. DEAŞ eli kanlı bir terör örgütü ve DEAŞ'a karşı koalisyon güçleri de Rusya da Türkiye de gereken mücadeleyi veriyor.

YURTİÇİNDE TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI SILAHLAR ABD MENŞELİ

Sadece DEAŞ değil bölgede PYD, YPG de terör örgütüdür ve bunlar PKK ile iç içe girmiş bir terör örgütüdür. Bugün Suriye'de ABD'nin birlikte iş yaptığı YPG ve PYD DEAŞ ile yok etme adına bir çalışma yürütülüyor. Bu çok yanlış bir şey. Stratejik ortak olduğumuz NATO'da birlikte olduğumuz ABD'nin bu tutumunu tasvip etmiyoruz. Bizim yurt içindeki terörle mücadelemizde teröristlerin kullandığı silahların YPG'den PYD'den gelen ve ABD menşei olduğunu biliyoruz.

Bugün, Güneydoğu ve Doğu'a yaptğıımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye üzerinden geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası bizim hedefimizdir. Bugün değilse bile zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını da dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nı sürdürüyorsak tehdit nereden gelirse gelsin bu tehdidi bertaraf etmek ve ülkemizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir.

Sivil ve masum insanların da terör karşısında korunması sadece bizim değil terörle mücadele yapan herkesin görevidir. Bu görev de yerine getiriliyor.

Başbakan Yıldırım: Kullanılan silahlar ABD menşeli