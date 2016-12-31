Başkan Fatma Şahin'in basın danışmanı göreve döndü

Aile Bakanlığı tarafından açığa alınan ve soruşturma geçiren Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan memuriyet görevine geri döndü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı ve basın danışmanı Arıkan'la ilgili hazırlanan raporda FETÖ'cü olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan'a iade-i itibar geldi.

18 Temmuz sabahı kadrosunun olduğu Aile Bakanlığı tarafından açığa alınan Nuraydın Arıkan memuriyete geri döndü.

Soruşturma geçiren Arıkan'la ilgili hazırlanan raporda FETÖ'cü olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Arıkan 23 Aralık günü Aile Bakanlığı'ndaki memuriyet görevine döndü.

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAKANLIKLAR VE BİRÇOK KURUMDA ÇALIŞTI

Kamuya Kültür ve Turizm Uzmanı olarak sınavla giren Arıkan, YÖK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirlikleri, Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü'nde uzmanlığı, Aile Bakanlığı'nda Bakan Fatma Şahin'in ve Bakanlığın Sosyal Medya Koordinatörlüğü'nü yaptı.

Ardından Fatma Şahin'in resmi talebi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ve basın danışmanlığına getirildi.

DARBE GECESİ BAŞKAN FATMA ŞAHİN İLE BİRLİKTE İSTANBUL'DAYDI

Geçici görevle Gaziantep Büyükşehir Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ve basın danışmanlığını yürütürken, 15 Temmuz gecesi Fatma Şahin'le birlikte İstalbul'a 24 televizyonunda Kadınlar Meclisi programına katıldı.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTIĞI KURUMLARDA DA FETÖ BAĞLANTISI YOK

Kamudan önce de 5 yıla yakın Kanal D Arena programında, Kanal 7 ve Star TV'de Deşifre programında, CNBC-E'nin ilk hali Kanal E'de, ekonomi gazetesi Barometre'de çalıştım.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de bakanlıklarda çalışmasına ve kapsamlı araştırmalardan geçmesine rağmen FETÖ suçlaması ile açığa alınmasına anlam verilememişti.