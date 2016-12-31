FETÖ’cü senaristler tartışması büyüyor

Gazeteci Salih Tuna’nın Sabah’a yaptığı açıklamalar yeni bir tartışma başlattı. Tahşiyeciler kumpasından Rus Büyükelçi suikastine kadar birçok FETÖ operasyonunun dizilerde senaryolaştırılması gözlerin FETÖ’cü senaristlere çevrilmesine neden oldu. Gazeteci Fuat Uğur bugünkü yazısında FETÖ’cü dizi senaristleri tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.

İŞTE FUAT UĞUR'UN "İHANETİN YENİ ADI: VATANIM SENSİN" BAŞLIKLI YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR:

VATANIM SENSİN DİZİSİNİN FETÖ'CÜ SENARİSTİ!

Salih Tuna müthiş bir gazetecilikle ortaya çıkarmıştı. Üstelik bir buçuk ay evvel yazmıştı.

Kanal D'de yayınlanan "Vatanım Sensin" adlı dizisinden söz ediyorum.

Senaristi FETÖ televizyonlarındaki dizilerin senaristlerinden biriydi.

Dizinin adı evvelden ilk proje aşamasında "Vatan Haini" olacakmış ama daha sonra kamuflajı biraz daha artırmak için "Vatanım Sensin" diye değiştirmişler.

KANAL D'NİN SENARİSTİ ÖNCE FETÖ'NÜN SELAM FİLMİNİ ÇEKMİŞ

O3 medya adlı Nermin Eroğlu'na ait bir yapım şirketinin projesinin iki senaristi var; biri Necati Şahin, diğeri Nuran Evren Şit.

Konumuz Necati Şahin. Bakın kimmiş?

Vaktiyle FETÖ çiftliği hâline getirilen ve bana göre hâlâ da öyle olan TRT'de bütün programlardan sorumlu müdürün(BA) sağ koluymuş. Bu arada 17-25 Aralık darbe girişiminden 5-6 ay önce vizyona giren Selam adlı FETÖ prodüksiyona ait bir filmin de senaristiymiş kendisi. İdealize edilern üç FETÖ'cü öğretmenin "hizmet" aşkıyla nasıl kıtalararası dolaştığını anlatan bir film.

DİZİDEKİ "VATAN HAİNİ" MESAJI KİME HİZMET EDİYOR?

Dizi "Vatan için vatan haini" olan Cevdet'in hikâyesini anlatmakta. İkinci bölümün finalinde Halit Ergenç'in canlandırdığı Cevdet'e Paşa "Sen bir vatan hainisin. Vazifen bu. Bunu benden başka kimse bilmeyecek" der. Paşa'nın "Vazifen bu" dediği Cevdet'in casus olarak hizmet vermesidir. Yani herkesin vatan haini olarak bildiği Cevdet aslında bir kahramandır ama bunu paşa efendisinden başka kimsecikler bilmez.

Bu durumda bizler de NATO'ya iltica eden FETÖ'cü vatan hainlerinin aslında kahraman olduğunu düşünebiliriz hep birlikte.

"İCERDE" DİZİSİNİN SENARYOSUNDA DA BENZER MESAJLAR

Darbe girişiminde enselenen FETÖ'cülerin, uçak düşüren alçakların, Uludere'ye operasyon yapanların, PKK'ya istihbarat verenlerin de vatan için çalışan "vatan haini sandığımız kahramanlar" olduğunu düşünebiliriz artık.

"Vatan için vatan haini olmak" gibi bir yaklaşımla bunlar İngilizlerle, Amerikalılarla Türkiye'yi işgal etseler, retorik olarak 'Biz bunu vatan için yapıyoruz' intibaını oluşturabilecekler. Dizinin verdiği mesaj bu.

Sadece bu değil. Show TV'de yayınlanan İçerde adlı dizisinin senaristi de FETÖ'cü kanalın dizilerinden Kollama'nın senaristi Ertan Kurtulan. Dizinin yapımcısı Ay Yapım.

YAPIMCILAR SENARİSTLERİN SIZINTI YAPMASINA ENGEL OLSUN!

Bu dizinin yerleştirmek istediği algı da çok net:

"Sizin bir hain polis olarak gördüğünüz adam aslında bir kahraman olabilir."

Bu dizilerin yapımcıları FETÖ'cü olmayabilirler. Tamam ama bir yapım şirketi planladığı dizinin senaryosunu sipariş ettiği adama daha önceki senaryo tecrübelerini sormaz mı?