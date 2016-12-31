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: Suriye sınırında çok sayıda ele geçti

DHA
  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 17:14
Son dakika haberi: Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçti
Son dakika haberi: Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçti

Suriye sınırında son dakika... ’nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda malzemesi ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye madde geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçen le Mücadele Şubesi ekipleri, sınırda bulunan Akçakale İlçesi'nde çalışma yaptı.

Ekipler yapılan çalışmada sınır hattında 2 çuval içerisinde 16 kilo toz TNT, 300 metre infilakli patlayici fitil, 36 elektrikli kapsulü, 6 basma tipi patlayici anahtar intihar yeleği butonu, 5 el sı ve fünye ele geçirildi.

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Operasyonların devam ettiği ilçede gözaltı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmadı.