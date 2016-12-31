Son dakika haberi: Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçti

Suriye sınırında son dakika... Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sınırda bulunan Akçakale İlçesi'nde çalışma yaptı.
Ekipler yapılan çalışmada sınır hattında 2 çuval içerisinde 16 kilo toz TNT, 300 metre infilakli patlayici fitil, 36 elektrikli kapsulü, 6 basma tipi patlayici anahtar intihar yeleği butonu, 5 el bombası ve fünye ele geçirildi.SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN CANLI BOMBANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU HAKKARİ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ!
Operasyonların devam ettiği ilçede gözaltı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmadı.