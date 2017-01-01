Dr. Akkır: 'Reina saldırısı Paris ile aynı, küresel boyutlu bir saldırıdır'

Sosyolog Dr. Ramazan Akkır, “Bu saldırı Paris'te gece kulübüne yapılan saldırı ile aynı özelliklere sahiptir. Küresel boyutları olan bir saldırıdır” dedi.

Sosyolog Dr. Ramazan Akkır, 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünü hedef alan terör saldırısını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Akkır, "Türkiye Sistematik bir saldırı altında. Yapanlar her kim olursa olsun bu saldırının hedefi bu ülkenin birliği, beraberliği ve geleceğidir. Terör örgütü DEAŞ, PKK, DHKP-C veya FETÖ tarafından yapılan saldırıların amacı Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktı. Her ne kadar oklar DEAŞ'ı işaret etse de bu saldırı, Türkiye'de uzun zamandan beri devam eden ortak terör saldırılarının devamı gibi görünmekte" ifadelerini kullandı.

AKKIR: KÜRESEL BİR SALDIRIDIR

Sosyolog Dr. Akkır, "Terörün dini, mezhebi veya ideolojisi olmaz. İdeolojik duruş terörü haklılaştırmaz. Mezhep veya din üzerinden terörü yargılamak terörün amacına hizmet eder. Bu saldırı Paris'te gece kulübüne yapılan saldırı ile aynı özelliklere sahiptir. Küresel boyutları olan bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, DEAŞ'LA MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI"

Türkiye'nin müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını söyleyen Akkır, "Maalesef Türkiye yalnız bırakılmıştır. Her saldırıdan sonra müttefik ülkelerin, 'Türk halkının yanındayız' şeklindeki açıklamaları teröre karşı yapılan ittifakın ruhuna aykırıdır. Terörü önlemenin yolu küresel anlamda işbirliğinden geçer. Ama maalesef bu süreç gösterdi ki, ittifaklar iflas etmiş durumdadır. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda. Ayrıca Obama'nın yapmış olduğu destek verme açıklamasına ne kadar itibar edebiliriz? Obama yönetiminin Suriye'de YPG'ye vermiş olduğu ve vermeye devam ettiği silahlar Türkiye'de patlamadı mı? Türkiye, Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelesinde yalnız bırakılmadı mı müttefikleri tarafından? Ancak hem terör örgütleri hem de Türkiye'nin müttefikleri şunu asla unutmasınlar; bu ülke, bu halk teröre asla yenilmez." diye konuştu.