FETÖ'den aranan hakim bakın nerede bulundu

Elazığ'da Polis ekiplerinin önceki gün kent genelinde düzenlediği, 'Huzur 23' asayiş uygulamasında, Ankara Adliyesinde görevli iken FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı verilen bir Hakim gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, Ankara Adliyesi'nde hakim olarak görev yaparken ihraç edilen A.C. isimli şahıs, 30 Aralık 2016 günü ilimiz genelinde yapılan 'Huzur 23' asayiş Uygulamasında gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği 31 Aralık 2016 günü işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilmiştir."