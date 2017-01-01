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'da esnasında kaç kişi vardı?

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 10:41
Gece kulübü Reina'da saldırı esnasında kaç kişi vardı?
Gece kulübü Reina'da saldırı esnasında kaç kişi vardı?

Ortaköy'de düzenlenen nde, net bir bilgi olmamakla birlikte tahminen 700-800 kişi olduğu belirtildi.

39 kişinin yaşamını yitirdiği sırasında nde kaç kişi vardı? Ortaköy'deki saldırının ardından, saldırı anında içeride kaç kişi bulunduğu merak ediliyordu.

İlk gelen bilgilere göre, saldırı anında içeride 700 ila 800 kişi bulunuyordu.

Öte yandan, saldırganın siyah kıyafetli olduğu ve olay yerine bir taksiyle geldiği, saldırının ardından da olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.