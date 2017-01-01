Görmez: Vahşet, katliam, cinayet...

Reina'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası ülkede birlik ve beraberlik havası oluştu devlet büyükleri tek bir ağızdan terörü lanetleyerek saldırıyı yapanların planlarını boşa çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu:

Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz.



Devlet Bahçeli:

Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür ama metanetimiz de büyüktür. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecekler. Milli namusa sahip çıkacağız.



Genelkurmay Başkanlığı:

Alçakça gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez:

Bu bir vahşettir, cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının farkı yoktur.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:

Oynanan oyunun farkındayız. Karşımızda 2 cephe var. Biz barış ve insanlık cephesinde yer almakta kararlıyız. Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.