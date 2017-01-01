PKK’dan arındırılan bölgeler hayat buldu

Terörden temizlenen bölgede yıkılan, tahrip olan binaların yerine yenileri yükseliyor. 7 bölgede 10 milyar liralık yatırım yapılırken, Şırnak Cizre’ye de 10 bin kişilik stat yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da terörden zarar gören bölgelerin ayağa kaldırılması için başlatmış olduğu çalışmalarına zorlu hava şartlarına rağmen ara vermeden devam ediyor. Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'deki 7 bölgede yapılacak olan çalışmaların maliyeti ortalama 10 milyar lirayı bulurken, bölgelerin birçoğunda konut yapımına da başlandı. Hükümet, terör örgütü PKK'dan temizlenen Diyarbakır Sur, Şırnak il merkezi ve Cizre, Silopi, İdil ile Mardin'in Nusaybin ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinin yeniden imar ve inşası için başlattığı huzur seferberliğine devam ediyor. Bölgede gerçekleştirileğn çalışmalarla ilgili son durum şöyle:



İLK ETAPTA SONA GELİNDİ

Diyarbakır Suriçi'nde 3 bin 393 konutun yapımına başlandı. Bin konutluk ilk etap tamamlandı. 8 etaptan oluşan sokak sağlıklaştırma projesinin birinci etabı olan Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri sokak sağlıklaştırma uygulama çalışmalarına başlandı. Öte yandan içme suyu hattı, kanalizasyon şebekesi yapımı çalışmaları sürüyor.



ŞIRNAK YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Şırnak merkezde ise İlbank'ın açtığı 40 milyon liralık kanalizasyon inşaatı ihalesi sonuçlandı. İrtibat ofisi de açılırken evi zarar gören vatandaşlarla ilk imzalar atıldı. Silopi'de ise metrekaresi 44 liradan 276 dönüm alanın kamulaştırılması gerçekleştirildi. Söz konusu alanda 516 konut için uygulama projeleri tamamlandı, ihale süreci devam ediyor. 2017 nisan sonu itibariyle 96 konutun teslim edilmesi planlanıyor. Hak sahipleri ile görüşmeler başlatılırken 403 kişi ile uzlaşma sağlandı. İdil'de yapılan protokol kapsamında Erkonut A.Ş. tarafından riskli alan içinde 344 adet iskân konutu bölgesinde tek katlı bahçe içinde 340 adet konutun yapımı start aldı. Ocak sonu itibarıyla 140 konut teslim edilecek. Cizre'de ise rezerv yapı alanında yapılacak 967 konutun 2017 sonu itibariyle bitirilmesi düşünülüyor. Cizre kent surlarının meydana çıkarılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. İlçede 10 bin kişilik yeni stat için ise çalışmalar sürüyor.



YÜKSEKOVA'YA 10 BİN KONUT

Hakkari Yüksekova'da 10 bin konut planlandı.Hak sahipleri ile görüşülmesine yönelik irtibat ofisi çalışmaları devam ediyor. Riskli alanda ağır hasarlı yapıların bulunduğu ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan bölgelerde ise park alanları oluşturulacak. Mardin Nusaybin'de de Abdülkadirpaşa, Dicle, Fırat ve Yenişehir mahallelerinde hasarlı yapıların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları bitti. Hak sahiplerinin taşınmazlarının bulunduğu alanda yüksek katlı konut ve ya rezerv yapı alanından tek katlı bahçeli konut arasında yapacakları tercihlerine ilişkin görüşmelere geçildi.



EYLEM PLANI HAYATA GEÇTİ

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan çalışmalar hakkında SABAH'a değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayatın yeniden normale dönmesi için oluşturdukları acil eylem planını hayata geçirdiklerini belirterek, "Bölücü terör örgütü PKK kirli yüzünü Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde pek çok yerleşim merkezinde açtığı çukurlarla, tuzakladığı bombalarla masum halkımızın canını hiçe sayarak 30 bin konutu, yüzlerce işyerini kullanılamaz hale getirerek bir kez daha göstermiştir" dedi. Özhaseki, bölgeye 36 bin yeni konut kazandırılacağının altını çizdi. 6 yerleşim yerinde 1 yıl içinde, Sur'da ise 2 yıl içinde çalışmalar tamamlanacak.