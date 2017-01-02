Barbaros Şansal ile yolcular arasında gerginlik!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret eden ve KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye'ye hakaret eden ve büyük tepki çeken Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı edildi.



Barbaros Şansal'ın bindirildiği uçakta taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı.

Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.

Barbaros Şansal'dan çirkin provokasyon!