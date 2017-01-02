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ile yolcular arasında gerginlik!

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 22:02 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 22:36
Barbaros Şansal ile yolcular arasında gerginlik!
Barbaros Şansal ile yolcular arasında gerginlik!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret eden ve KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye'ye hakaret eden ve büyük tepki çeken KKTC'den sınır dışı edildi.

Barbaros Şansal'ın bindirildiği uçakta taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı.

Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.

Barbaros Şansal'dan çirkin provokasyon!