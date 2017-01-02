X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Başbakan Yıldırım 'a gidiyor

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 19:06
Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor
Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan yardımcısı Başbakan 'ın 'a gideceğini duyurdu.

ile yaşanan krizin ardından bir adım atılıyor. Başbakan yardımcısı , Bakanlar Kuruşu sonrası yaptığı açıklamada Irak ile yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Kurtulmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' ifadelerini kullandı