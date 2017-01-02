Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a gideceğini duyurdu.

Irak ile yaşanan krizin ardından bir adım atılıyor. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kuruşu sonrası yaptığı açıklamada Irak ile yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Kurtulmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' ifadelerini kullandı