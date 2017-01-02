Çin'den Türkiye'ye terörle mücadelede büyük destek

Yeni yılda İstanbul’daki bir gece kulübünde meydana gelen saldırının ardından Türkiye’ye başsağlığı dileklerini ileten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, terörle mücadele konusunda Ankara’yla işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Türk mevkidaşı Binalı Yıldırım'a gerçekleştirdiği konuşma ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mektubun ardından, Çin Devlet Başkanı Şi de yeni yılda yaşanan terör saldırısıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Xinhua haber ajansında yer alan habere göre Şi, "Çin, saldırıyı güçlü şekilde lanetliyor ve her türlü teröre karşı olduğunun altını çiziyor. Çin, terörü ortak şekilde engelleme ve tehditlere tepki gösterme konusunda Türkiye ve tüm uluslararası toplumla işbirliğini artırma niyetindedir" dedi. İstanbul Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne yeni yıl gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi da yaralanmıştı. Gece kulübüne girerek kalabalığın üzerine Kalaşnikof'la ateş açan saldırganın yakalanmasına dair çalışmalar devam ederken, saldırıyı IŞİD üstlendi.



