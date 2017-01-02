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Görmez: Vahşet, katliam, cinayet...

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017
Görmez: Vahşet, katliam, cinayet...
Görmez: Vahşet, katliam, cinayet...

Reina'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası ülkede birlik ve beraberlik havası oluştu devlet büyükleri tek bir ağızdan terörü lanetleyerek saldırıyı yapanların planlarını boşa çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu:
Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz.

Devlet Bahçeli:
Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür ama metanetimiz de büyüktür. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecekler. Milli namusa sahip çıkacağız.

Genelkurmay Başkanlığı:
Alçakça gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez:
Bu bir vahşettir, cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının farkı yoktur.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:
Oynanan oyunun farkındayız. Karşımızda 2 cephe var. Biz barış ve insanlık cephesinde yer almakta kararlıyız. Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.