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ARKADAŞINA GÖNDER İngiliz gazeteci: Reina saldırısına en güzel cevap Türkiye'de tatil
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İngiliz gazeteci: sına en güzel cevap 'de tatil

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 09:14 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 09:41
İngiliz gazeteci: Reina saldırısına en güzel cevap Türkiye'de tatil
İngiliz gazeteci: Reina saldırısına en güzel cevap Türkiye'de tatil

İngiltere'de yayınlanan "i" gazetesinde Simon Calder imzalı yazıda, Batı'nın 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sının ardından 'de tatile giderek dayanışma gösterebileceği ifade ediliyor.

''de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz' başlıklı yazıda, "Bu lara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir" deniyor:

'TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

"Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir."

(BBC Türkçe)