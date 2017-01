Kurbanlardan geriye acı hikâyeleri kaldı

İlk vurulanlardan olan Reina’nın Güvenlik Amiri Fatih Çakmak’ın ağabeyi “Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu” diyerek gözyaşı döktü. Güvenlik görevlisi Hatice Karcılar’ın cenazesi Erdek’e götürüldü

Reina'daki hain saldırıda ölen 39 kişiden geriye acı hikâyeleri kaldı. Tıpkı Güvenlik Amiri Fatih Çakmak'ın hikâyesi gibi. Birçok kulübün stadında ekibiyle birlikte görev yapan Fatih Çakmak (36), yılbaşı gecesi ekibiyle birlikte Reina'nın güvenliğinden sorumluydu. Giriş kapısında bulunan Çakmak, teröristin silahından çıkan ilk kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetti.





ACILI AĞABEYİN İSYANI

Adli Tıp'ta cenazeyi almaya gelen ağabeyi Erkan Çakmak ise kendisini sakinleştirmek isteyenlere, "Yüreğim yanıyor. Hayatta polisle işim olmazdı. Bir kere kapıma geldiler, kardeşimin ölüm haberini verdiler. Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu. Bir hiç uğruna öldürüldü" diyerek gözyaşı döktü.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Saldırıda ölen güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi de ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Karcılar'ın kısa süre önce Beşiktaş'ta yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medyada, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.





Saldırıda yaşamını kaybeden garson Kenan Kutluk evli ve 2 çocuk babasıydı. Mekânın sevilen isimlerindendi. Kutluk'tan geriye ise Reina'ya gelen Mesut Özil, Diego Costa ve sanatçı Zülfü Livaneli gibi isimlerle çekilen fotoğrafları kaldı.





TURİST KAFİLESİNİ GETİRMİŞTİ

Saldırının bir diğer kurbanı Gümrükçü Mustafa Kaya ise 32 yaşındaydı. İş arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Reina'ya gitmişti. Cenazesi memleketi Kastamonu'ya götürüldü.

Turizmci Ayhan Arık, 60 kişilik Arap kafileyi gece kulübüne getirmişti. Yakını Veysel Gündoğan, Arık'ın vurulan ilk kişilerden biri olduğunu anlattı.





Turizmci Ayhan Arık, ailesi tarafından dün gözyaşları arasında toprağa verildi.





İsrailli Leanne Nasser 19 yaşındaydı.





Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem de saldırıda can verdi.





Almanya'dan tatile gelen Mesut Gürbüz (28) de turizmciydi.





Iraklı Jamam Abbas, Kemerburgaz Üniversitesi'nde öğrenciydi.





