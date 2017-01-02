‘Paraşüt eğitimine’ deyip darbeye çağırmışlar

İddianamede, 22 Haziran 2016 tarihli paraşüt atlayışları konulu emrinin darbeci Hava Korgeneral Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından imzalanarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı’na gönderildiği vurgulandı. Öğrencileri Ankara’ya gönderen Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ile öğrencilerin Etimesgut Hava Üssü’ne götürülme işini organize eden Yüzbaşı Kenan Baştuğ’un da darbe girişimi sırasında aktif rol üstlendiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından, 51 hava harp okulu öğrencisi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede çarpıcı bir 'eğitim takvimi' tespiti yer aldı. İddianamede, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında 3. sınıf Harbiyelilere Yuvarlak Kubbe Temel Paraşüt Eğitimi'nin ilk kez Ankara'da yapıldığına dikkat çekildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri arasındaki müşterek eğitim planlamasının en az 1 yıl önce yayımlandığı belirtilen iddianamede, söz konusu eğitime ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harp Okulu Komutanlığı'ndan gönderilen bilgi yazısına yer verildi. Yazıda şunlar aktarıldı: "Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde son 5 yıl dahil olmak üzere uzun yıllardır Harbiyelilere paraşüt eğitimi verilmemektedir. 2015-2016 Eğitim Kampı döneminde icra edilmesi planlanan paraşüt eğitimlerinin son sınıfa geçecek 3. Sınıf Harbiyelilere 1. Grup 11-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında, 2. Grup 24 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında olacak şekilde Ankara'da icra edilmesi planlanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından paraşüt eğitiminin Kara Kuvvetleri Komutanlığı imkânları ile yapılması planlanmıştır."



DEMİRARSLAN İMZALAMIŞ

İddianamede, 22 Haziran 2016 tarihli paraşüt atlayışları konulu emrinin darbeci Hava Korgeneral Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından imzalanarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı'na gönderildiği vurgulandı. Öğrencileri Ankara'ya gönderen Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ile öğrencilerin Etimesgut Hava Üssü'ne götürülme işini organize eden Yüzbaşı Kenan Baştuğ'un da darbe girişimi sırasında aktif rol üstlendiği ifade edildi.



MERMİLERİ DOLAPTA SAKLAMIŞ

İddianamede şüpheli Hasan Hüseyin Ecik'in darbe girişiminde rol alanları WhatsApp mesajıyla göreve çağırdığı, nöbetçi subayı Hakan Olga'ya "bütünleme sınavları" maksadıyla okulda kalan Harbiyelileri ivedi olarak içtimaya almasını, silahların bulunduğu malzemeliği açmasını emrettiği ifade edildi. Ecik'in taburun iç bahçesinde toplanan Harbiyelilerden 20'sine silah dağıtımı yaptığı ve cuntacı Ümit Gençer'in temin edip dolabında sakladığı toplamda 2 bin 250 mermiden bir kısmının söz konusu Harbiyelilere dağıtıldığına dikkat çekildi. Öğrencilerin silahlandırıldıktan sonra helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığı, Türk Telekom ve Etimesgut Askeri Hava Üssüne taşınarak darbe girişiminde görevlendirildiği belirtildi.