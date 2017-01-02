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Türk ve Rus leri hedeflerini vurdu

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 09:40
Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini vurdu
Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini vurdu

'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Federasyonu'nun hava unsurlarınca Suriye'de terör örgütü 'a ait hedefler imha edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'deki terör örgütü 'a yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedef imha edildi.

RUSYA HAVA UNSURLARINCA DEAŞ HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Federasyonu'nun hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurlarının imha edildiği bildirildi.