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26 çu mensubu tutuklandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 09:38 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 09:40
26 Bylockçu TSK mensubu tutuklandı
26 Bylockçu TSK mensubu tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 şüpheli den 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 26 mensubu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

26 SEVK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorgu işlemleri gerçekleştirilen 28 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.

SEVK GEREKÇESİ

Savcı Gökalp Kökçü tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde i personel olduklarını, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında uygulamasının indirildiğinin tespit edildiğini, haklarında /PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

26 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgu işlemleri gerçekleştirilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

221 TSK MENSUBU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 221 asker şüpheli tutuklanmıştı.