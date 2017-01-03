26 Bylockçu TSK mensubu tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 şüpheli askerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 26 TSK mensubu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

26 SEVK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorgu işlemleri gerçekleştirilen 28 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.

SEVK GEREKÇESİ

Savcı Gökalp Kökçü tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde askeri personel olduklarını, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında Bylock uygulamasının indirildiğinin tespit edildiğini, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

26 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgu işlemleri gerçekleştirilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

221 TSK MENSUBU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 221 asker şüpheli tutuklanmıştı.