Ortaköy saldırganı'nın kimliği belli oldu

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman Ortaköy saldırısıyla ilgili flaş bir bilgiyi aktardı.

"Canan Barlas ile Gündem" programında Ortaköy saldırısı masaya yatırıldı. Programın konuklarından Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman saldırganın kimliğinin belirlendiğini son dakika bilgisi olarak açıkladı.

Karaman, saldırganın Doğu Türkistan uyruklu olduğunu, kod adı kullandığını, Zeytinburnu'dan taksiye binerek Beşiktaş sahilinden Ortaköy'e gittiğini, saldırganın yolda taksi şoförünün cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdiğini, saldırganı taşıyan taksi şoförünün de gözaltında olduğunu belirtti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

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