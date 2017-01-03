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ARKADAŞINA GÖNDER Şehitler tepesinde şüpheli motosiklet alarmı!
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  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 15:26
Şehitler tepesinde şüpheli motosiklet alarmı!
Şehitler tepesinde şüpheli motosiklet alarmı!

'ta 'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi a geçirdi. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı.

'ta 'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi a geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler çağrıldı. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı. İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili poli araştırma yaptı. Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.