Sosyal medyadaki paylaşımı polisleri harekete geçirdi

Gaziantep'te sosyal medyadan "Reina gibi tarayacağım" diye paylaşımda bulunan İlker G. isimli kişi gözaltına alındı. Paylaşımının ardından emniyetin kısa sürede ulaştığı şahıs gözaltına alınırken çevredeki vatandaşlar İlker G.'yi darp etmek istedi.

İddiaya göre, İstanbul Reina'ya yapılan saldırıdan sonra Gaziantep'teki bir kafeden periscope üzerinden yayın yapan İlker G. isimli şahıs, "Reina gibi tarayacağım" paylaşımında bulundu. Harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri, kısa sürede şahsa ulaştı. Kafeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

VATANDAŞ DARP ETMEK İSTEDİ

Şahsın gözaltına alınması görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın gözaltı sebebini öğrenen kafedeki vatandaşlar ise şahsı tepki gösterip, darp etmek istemesi de yer aldı.

TERÖR BAĞLANTISI BULUNAMADI

İlker G.'nin ilk yapılan sorgulamasında terör bağlantısı olmadığı belirlenirken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada ise sosyal medyadan paylaştığı kaleşnikof silah ise bulunamadı.