26 ilde 54 askeri personele gözaltı

Konya merkezli 26 ildeki, FETÖ operasyonlarında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 84 zanlıdan 54’ü yakalandı. Zanlıların çoğunluğunun Hava Kuvvetleri personeli, subay ve astsubay olduğu belirtildi

Konya'da, şimdiye kadar 180 şüphelinin gözaltına alındığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltına alınınca itirafçı olan subayların verdiği bilgiler doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmanın 4'üncü dalgası gerçekleştirildi. Konya merkezli 26 ilde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 54'ü gözaltına alındı, diğeri aranıyor. Zanlıların çoğunluğunun Hava Kuvvetleri personeli olduğu ve bunlar arasında subay ve astsubayların bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 3'ünün daha önce meslekten ihraç edildiği, 4'ünün de askeri öğrenci olduğu bildirildi.



'ABİ'LERİ DEŞİFRE ETTİ

ByLock dahi kullanmayan kripto subayların, harp okullarına başladıktan sonra FETÖ tarafından 'badi' yapılarak, yani birbirlerini tanımayan 2 öğrenciyi tanıştırıp aynı örgüt evlerine alındığı, dikkat çekmemeleri için de evlerinin kapılarına bira şişeleri bırakıldığı ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 askeri lise öğrencisinin ise örgütün mahrem abileri tarafından deşifre edildiği belirtildi. Alınan ifadelere göre ise FETÖ'cü subayların örgüte itaat etmeyen öğrencilere "Güneşe bakma eğitimi" adı altında gözlerini kapatmadan güneşe baktırdıkları, ördek yürüyüşüyle etrafında yürüttükleri ağaca sürekli "Ağaç senden özür diliyorum" dedirttikleri ve eğitimden sonra asfalta yatırarak psikolojik baskı ve işkenceyle okuldan ayrılmalarını sağladıkları belirlendi.