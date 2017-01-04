İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tasfiye noktasındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2016’da 339 terör eylemini engelledik. bunların 313’ü PKK, 22’si DEAŞ, 4’ü radikal sol örgütlere ait. Bu süreçte 61 bombalı araç ele geçirildi. 23 canlı bomba şüphelisi de yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde yaşanan terör olayları ve iç güvenlik tedbirleri konusunda TBMM Genel Kurulu'na bilgi verdi. Soylu şunları söyledi:

Türkiye sadece terörle mücadele değil, terörü tasfiye etme noktasındadır. PKK'yla mücadelede, "girilemez" denilen tüm bölgelere girildi. Son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi. "Sadece bahar ve yaz aylarında değil, kış aylarında da terörü çaresiz bırakmak zorundayız" diye 125 üs bölgesinde operasyon planladık.

Şu ana kadar 57 bölgede 85 operasyon yapıldı. 485'i son üç ayda 805 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirildi. PKK'nın köy ve şehir yapılanmalarında faaliyet gösteren, yardım ve yataklık yapan, lojistik ve eleman temin eden kişi, STK ve diğer yapılanmaların tamamına karşı operasyonlar yapıldı.

Son 6 ayda sosyal medyada örgüt propagandası yapan, milletimizin temel hassasiyetlerine dokunan, karşılıklı nefreti ortaya koymaya çalışanları takip ediyoruz. Bu konuda 3 bin 847 kişi hakkında işlem yapılmış ve bin 729'u da tutuklanmıştır.

339 önemli olay engellenmiştir. 313'ü PKK, 22'si DEAŞ, 4'ü radikal sol örgüt; 247 patlayıcı, 61 bombalı araç, 23 canlı bomba şüphelisi, eylem yapacak 42 örgüt mensubu yakalanmıştır. Son üç ayda ise 80 önemli olay engellenmiştir.

Örgüte katılım durumu 2015'te 3 bin 572 iken 2016'da 559 olmuştur. Son iki ayda ise katılım sadece 5, örgütten kaçarak teslim olanların sayısı 457. 80'i arananlar listesinde 110 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda 3 bin 506 DEAŞ'lı gözaltına alındı bin 338'i tutuklandı. Yabancı teröristlerle ilgili 145 ülkeden 52 bin 72 kişiye giriş yasağı konuldu. 98 ülkeden 4 bin 19 kişi sınır dışı edildi. FETÖ'den 92 bin 538 kişi gözaltına alındı, 41 bin 749 kişi tutuklanmış, hâlâ 779 kişinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.



YENİ POLİSLER MARTTA SAHADA

"10 bin polis alımı yapıldı, artı 10 bin özel harekât alımı yapılıyor. Polislerimizin 6-7 ay normal öğrenim zaman dilimi vardır. Bir çalışma daha yaptık. İnşallah, 20 Mart'ta yeni polislerimiz sahada olabilecek. 24 saat esasına göre 2 bin 650 kontrol noktasında 24 bin 500 personelin katılımıyla sürekli yol güvenliği uygulaması yapılmakta. Korucularımızın 41 olan yaş ortalamasını 32'ye düşürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 110 bin dernek var. Bin 108'i FETÖ, 189'u PKK/KCK, 20'si DHKP-C, 8'i de DEAŞ bağlantılı bin 325 dernek kapatıldı. Doğu illerimizin 22'sine plaka tanıma sistemi, 762 okula kamera sistemi kuracağız."