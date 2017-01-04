TESK ve TESKOMB heyeti Köşk'te-CANLI

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, sadece 15 bin KOBİ'ye verileceği duyurulan KOSGEB kredilerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Başbakan Yıldırım, "Esnafa bir yıl ödemesiz, 3 yıllık destek veriyor. Bunun için bir kaynağı var... 2016 için 15 bin esnafımıza bu imkanı veriyoruz. Müracata bakıyoruz 250 bine dayandı. Şartlara bakacağız tutturan kim varsa vereceğiz. Yani 15 bin kişinin üzerine bu kaynak çıkacak. Gerekirse başka kaynaklardan aktaracağız. Bunun bir planlaması var... Başka imkanlardan faydalanıyor mu? Tüm işlemler gözden geçirilecek" dedi.

TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir şekilde birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Bizim esnafımız, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından taviz vermeyen esnaftır. Türkiye ekonomik krizleri aşabildiyse burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. 2002'den beri gerçekleştirdiğimiz atılımlarda sizin katkınız çok büyüktür.Ak Parti olarak cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken dedik ki; İnsanı yücelt ki devlet yaşasın... 2002'den bu yana bütün düzenlemelerimizde insan merkezde oldu. İnsanın olmadığı yerde ne yaparsanız yapın kıymeti yoktur. Biz bu millete efendilik değil hizmetkarlık yapmaya geldik. Sosyal devlet vatandaşının sesine kulak veren, sesini duyuramayanları bulup ona destek olandır. Bugüne kadar yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.

KOSGEB KREDİLERİ GENİŞLETİLECEK

Esnafımız için bir çok adım attık. Ana başlıkları ile şöyle: Sizin camianızın konuştuğu bir şey vardı; emekli olup dükkan açtığınızda vergi ödüyordunuz. Bunu kaldırdık. Geçte olsa kaldırdık. Kredi kullanabilen kooperatif sayısını iki katına çıkardık. Kredi kullanan esnaf sayısı 130 bine çıktı. Kadın kooperatifleri başlattık. Destek sistemini hayata geçirdik. Şimdi bir milyonun üzerinde esnafa 60 milyon lira kredi kullandırdık. Nereden nereye... Bunun da yarı faizini biz karşılıyoruz. Esnafa bir yıl ödemesiz, 3 yıllık destek veriyor. Bunun için bir kaynağı var... 2016 için 15 bin esnafımıza bu imkanı veriyoruz. Müracata bakıyoruz 250 bine dayandı. Şartlara bakacağız tutturan kim varsa vereceğiz. Yani 15 bin kişinin üzerine bu kaynak çıkacak. Gerekirse başka kaynaklardan aktaracağız. Bunun bir planlaması var... Başka imkanlardan faydalanıyor mu? Tüm işlemler gözden geçirilecek..

SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ BU HAFTA MECLİSTE

Hem bankaların verileceği krediler, hem devletin verdiği destekler... Bunların hepsinin sağlıklı işlemesi için esnafın sicilinin düzgün olması lazım. Bunun için sicil affı getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sicil affı düzenlemesi bu hafta mecliste görüşülecek ve yürürlüğe girecek.Esnafı, yeni kuracağımız esnaf ahilik fonu ile koruma altına alıyoruz. Anayasa görüşmelerinin ardından bu konuyu da genel kurula getireceğiz. Bütün bu uygulamalar esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı, uğurlu olsun.

"BAKIN BUNLARIN HEPSİ TUZAK!"

Şu 6 ay içerisinde bir darbe geçirdik ki bu darbe başka ülkelerin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. Ama biz, milletimizin, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu alçaklara bu bayrağı çiğnetmedik, bu vatanı teslim etmedik. Belli ki bunlar ders almamış, şimdi üçü, beşi birden geliyor. Alayı gelsin, hepsinin canına okuruz. Çünkü bizim arkamızda millet var. Bizi korkutacak olan bu milletin duasını, desteğini kaybetmektir. Kararlılığımız nettir, bunlar asimetrik eylemleriyle ne yapmaya çalışırsa çalışsınlar asla bizi durduramayacaklar. Tabi geleceğimizin teminat altına alınmasının önemli bir evresindeyiz. Anayasa değişikliği gündemimizde.. Anayasa değişikliği gündemde var, 'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır. Neden anayasa değişikliği ile uğraşıyoruz: Bir düşünün eğer 15 Temmuz'da bir koalisyon hükümeti olsaydı, ne olurdu bu ülkenin hali? Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde.. Türkiye hem ateşi söndürüyor, hem dimdik ayakta kalıyor. Vatandaş iki tane görev veriyor; diyor ki ey cumhurbaşkanı ben seni 5 yıllığına seçtim. "Bize vadettiğin işleri yap, bahane istemiyorum" diyor. Mevcut sistemde bir tek meclisi seçiyorsunuz, hükümetin kim olacağını bilmiyorsunuz. 7 Haziran'da ne oldu? Her kafadan bir ses çıktı! Allah'tan beş buçuk ay sürdü. Bu topraklarda kalıcı olmanın şartı, güçlü olmak... Başkanlık sistemi, Türk milletinin yönetim geleneğinin bir sonucudur. Bizim yönetim geleneğimiz var. Biz her tarafın sistemlerini inceledik, iyi olan taraflarını aldık, çalışmayan taraflarını almadık. Bizde eyalet sistemi olamaz. Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçiliyor, mecliste seçiliyor ancak aynı kişi 3 kere seçilebiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...