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ARKADAŞINA GÖNDER Bakan Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkartacağız!
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Bakan Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkartacağız!

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 22:34 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 23:07
Bakan Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkartacağız!
Bakan Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkartacağız!

, 'de meydana gelen hain na ilişkin açıklama yaptı

, hesabından 'deki na ilişkin mesaj yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Hain teröristlerin İzmir'de gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.