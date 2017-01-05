Cezaevindeki FETÖ’cülere Gülen’den talimatlar geliyor

15 Temmuz’u araştıran komisyonun başkanı Petek: FETÖ, cezaevindeki en üst elemanlarının morallerini korumak için sürekli besleniyor, Feto değişik yöntemlerle talimatlar veriyor

Meclis 15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyon çalışmasını tamamladı. Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, komisyonun görev süresinin dolması nedeniyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 3 aylık sürede 22 toplantı yaptıklarını, 51 kişiyi dinlediklerini, 141 kişinin bilgisine başvurduklarını belirten Petek, komisyonun 141 saat 20 dakika mesai yaptığını ifade etti. Petek, şunları söyledi:

Nihai şekli verilmiş bir komisyon raporumuz söz konusu değil. Üyelerimizden gelebilecek ek bilgi, görüş ve değerlendirmelerle rapora son şekil verilecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Arzumuz dört siyasi partinin müşterek önergeleri ile kurulan bu komisyondan yine komisyon üyelerimizin müştereken imzaladığı ortak bir metin olarak ortaya çıkmasıdır. Somut sonuç, isim, Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor, darbe başarılı olsaydı nasıl bir hükümet olacaktı noktasında elde edilen ve edilemeyen sonuçlar var.

15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak önemli bilgiler, FETÖ'nün 1966'dan bugüne kadar nasıl yapılandığı, hazırlandığı ve son aşamada da alınması gereken önlemler ile ilgili raporumuzda detaylı bilgilere yer vereceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ve işbirlikçilerinin devlet kadrolarından temizlenmesi çalışması nihayete ermemiştir. Bu süreç devam ederken, öyle bir yapılanma ve örgütten söz ediyoruz ki; şuanda cezaevinde bulunan en üst elemanlarının moral ve motivasyonlarını korumak için sürekli beslendikleri, FETÖ liderinden değişik yöntemler ile talimatlar geldiği, kendilerinin morallerinin bozulmaması noktasında ciddi bir motivasyon çalışması yaptıkları bilgileri elimize geliyor.

Adil Öksüz'ün yakalanıp, yargı mercileri tarafından serbest bırakılmasıyla ilgili HSYK'dan bilgi istedik. Serbest bırakan hakim, itirazı reddederek serbest kalmasının devamı yönünde karar veren hakimler hakkında HSYK tarafından soruşturma açıldığı, bu soruşturmanın bu safhada gizli olduğu, olayın aydınlatılmaya çalışıldığı bilgisi bize geldi.

FETÖ ile PKK ve DEAŞ arasında işbirliği olduğuna dair bilgeler var.