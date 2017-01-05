FETÖ'nün boş kağıt tuzağı duruşma salonunda...

Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına 2’nci gününde devam edildi. Bazı sanıklar, FETÖ’ye ait şirket üzerinden boş kağıda imza attırılarak terör örgütünün şirketinin hisse senedi sattığını ve devrini gerçekleştirdiğini iddia etti.

Edirne Adliyesinde gerçekleşen duruşmaya 16'sı tutuklu 21 sanık ve avukatları katıldı. Karayusuf köyünde tarım ve hayvancılık yapan İsmail F., Meriç A.Ş tarafından boş kağıda imza attırıldığını, üzerinden şirket devri gerçekleştirildiğini öne sürerek, 17-25 Aralık'tan sonra şirketten ayrılmak istediğini, şirket yönetimi tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

ALÇAKÇA HEDEFLER

15 Temmuz'da yaşanan olaylarda yapının terör örgütü olduğunun anlaşıldığını ifade eden Sedat D., 15 Temmuz gecesi tüm insanlar gibi kendisinin de üstüne düşen tüm görevi yerine getirdiğini, örgütün alçakça hedeflerinin olduğunu bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını almaya devam ediyor.