Gülen iade edilmesin diye çırpınıyorlar

15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkı tarafından püskürtülmesinden rahatsız olan ABD'deki FETÖ'ye yakın lobiciler, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemek için son şansını deniyor. 15 Temmuz'da deşifre olan ve darbenin planlayıcıları arasında adı geçen CIA'ci Henry Barkey ve ABD'nin eski Türkiye Büyükelçileri Eric Edelman ve Morton Abrahamowitz'i biraraya getiren 'Bipartisan Policy Center' adlı bir düşünce kuruluşu, 'Ortaklık Mitlerinin Ötesinde: ABD'nin Türkiye Politikasını Yeniden Düşünmek' adlı zehir zemberek bir rapor hazırladı. Rapor, Türkiye-ABD arasını açmayı amaçlayarak Türkiye- ABD ittifakını sorguluyor. Dünyada DEAŞ ile gerçek anlamda mücadele eden tek ülke olan Türkiye'nin bu mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışan rapor, satır aralarında ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ile olan ittifakının sürmesi gerektiği mesajını veriyor. Bu da aslında ABD'nin YPG terör örgütü ile işbirliği yaptığının da bir itirafı. Raporda PKK'dan bahsedilirken, 'terör örgütü' ibaresi geçmemesi ise dikkat çekici. 20 Ocak'da başkanlığı devralacak Trump yönetiminin yumuşak karnını yakalamaya çalışan raporda ilk sunulan öneri, 'Fethullah Gülen'in iadesine siyasi açıdan müdahil olmayın' şeklinde. Raporda, Trump'dan sözde Ermeni soykırımını tanıması ve ABD'nin İncirlik Üssüne alternatif üretmesi de öneriliyor.