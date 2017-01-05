Kripto askerlere operasyon

Bursa'da FETÖ'nün insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelenmesi ve şifrelerin çözülmesiyle tespit edilen, aralarında teğmen, asteğmen ve astsubayların da bulunduğu 22 kripto muvazzaf asker gözaltına alındı. 19 kripto muvazzaf asker de aranıyor. Diğer operasyonlar ise şöyle:

İstanbul: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ByLock'çu 49 rütbeli askerden 10'u tutuklandı, diğerlerinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Tutuklanan ByLock'çu asker sayısı 197'ye çıktı.

Ankara: FETÖ soruşturması kapsamında işadamı Galip Öztürk "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Konya: Önceki gün FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 67'ye çıktı. 17 kripto subay aranıyor.

Tokat: Daha önce gözaltına alınan ve aynı zamanda öğretim üyesi olan Tokat astsubaylar imamının ifadeleri üzerine kentte görev yapan ve meslekten ihraç edilen 6 asker gözaltına alındı. 3 asker de aranıyor.

İzmir: 16 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında bakanlık görevlileri, akademisyenler ve askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Batman: 16 ilde yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli aranıyor.

Balıkesir: Aralarında ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



Ceyhan TORLAK-Halit TURAN-Murat SAVAŞ- Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI