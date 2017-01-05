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O ı karakol saldırısından tutuklandı

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 10:14
O belediye başkanı karakol saldırısından tutuklandı
O belediye başkanı karakol saldırısından tutuklandı

'in ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Ömerli ı 'in de aralarında yer aldığı 4 zanlı tutuklandı. Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir tır sürücüsü hayatını kaybetmiş, askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralanmıştı.

'in ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Ömerli ı 'in de aralarında yer aldığı 4 zanlı tutuklandı.

Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 27 Aralık 2016'da gözaltına alınan Tekin ile belediye çalışanları Hakkı E, Sercan G. ve Mehmet B, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir tır sürücüsü hayatını kaybetmiş, askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralanmıştı.