X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: İzmir'deki patlamayı hangi örgüt yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika: İzmir'deki yı hangi örgüt yaptı!

  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 18:33
Son dakika: İzmir'deki patlamayı hangi örgüt yaptı!
Son dakika: İzmir'deki patlamayı hangi örgüt yaptı!

si'nde bugün saat 16:00 civarlarında C Kapısı önünde polis ekiplerinin bir araçtan şüphelenerek durdurması sonucu araçtan inen teröristler bombalı aracı patlattı. Patlamının ardından polislerle çatışmaya giren teröristler ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin daha büyük eylem yapmasına engelleyin polis memuru teröristlerden birini öldürürken kendisi çatışma esnasında şehit oldu.

si C Kapısı önünde bir araçta saat 16 civarlarında meydana geldi. Patlamanın ardından teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 teröristin yakalanmasına çalışılıyor. Hain terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 10 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yapılan bu hain saldırıyı hangi örgütün yaptığını gelişmeler geldikçe haberimizde paylaşacağız.