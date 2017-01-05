Son dakika: İzmir'deki patlamayı hangi örgüt yaptı!

İzmir Adliyesi'nde bugün saat 16:00 civarlarında C Kapısı önünde polis ekiplerinin bir araçtan şüphelenerek durdurması sonucu araçtan inen teröristler bombalı aracı patlattı. Patlamının ardından polislerle çatışmaya giren teröristler ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin daha büyük eylem yapmasına engelleyin polis memuru Fethi Sekin teröristlerden birini öldürürken kendisi çatışma esnasında şehit oldu.

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta saat 16 civarlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 teröristin yakalanmasına çalışılıyor. Hain terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 10 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yapılan bu hain saldırıyı hangi örgütün yaptığını gelişmeler geldikçe haberimizde paylaşacağız.