AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! - AÖF sınava giriş yerleri

AÖF öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. AÖF sınava giriş belgesi resmi internet sitesinden yayınlandı. Anadolu Üniversitesi okuyan adaylar sınava giriş yerlerini öğrenmeye başladı. Gelecek hafta olacak AÖF sınav giriş belgesini almak için doğru adrestesiniz. Haberimizin ayrıntılarını inceleyerek AÖF sınav yerlerini öğrenebilirsiniz.

Binlerce AÖF öğrencisi için gelecek hafta girilecek sınav öncesi beklenen haber geldi. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden AÖF sınava giriş belgesini erişime açtı ve adaylar sınav giriş yerlerini öğrenmeye başladı. Haberimizde bulunan AÖF sına giriş yerleri sorgulama ekranı ile siz de nerede sınav olacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte 14 ve 15 Ocak'ta girilecek olan AÖF sınava giriş belgesi...

Günlerdir heyecanla beklenen AÖF sınava giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınava giriş yerlerini yukarıda görmüş olduğunuz linke tıklayarak TC kimlik numarası ve şifreleriniz ile öğrenebilirsiniz.



AÖF'DE TEK DERS SINAVI, ÜÇ DERS OLACAK

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi verdi. Rektör Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.



Prof.Dr. Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof.Dr. Naci Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:



"Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına 'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları' dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz."



Sınavlar, yurt içinde 22 Temmuz'da, yurt dışında 13 Ağustos'ta

Rektör Gündoğan, sınav tarihlerini de açıklayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye programları için üç ders sınavı; 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacak. Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek."



Prof.Dr. Gündoğan, Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini de belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

AÖF'DE YANLIŞ SORULAR DOĞRU CEVAPLARI GÖTÜRECEK

Açıköğretim sınavları yönetmeliğinde meydana gelen değişikleerin ardından, yönetmeliğin yayına girdiği tarihten itibaren yanlış cevaplar doğru cevapları düşürecek. İşte Anadolu Üniversitesinin konuyla ilgili yapmış olduğu detaylı açıklama;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.



Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.



Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye'nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir.

Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.