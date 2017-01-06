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Başbakan Yıldırım, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak

AA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 17:34 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 17:35
Başbakan Yıldırım, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak
Başbakan Yıldırım, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak

Başbakan Yıldırım'ın yarın 'ın başkenti Bağdat'ı ardından da Erbil'i ziyaret edeceği ve çeşitli temaslarda bulunacağı bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın yarın 'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edeceği, yapılacak görüşmelerde, bölgede istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı, bu bağlamda, her iki ülkeye ortak tehdit arz eden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİK KONULAR ELE ALINACAK

Başbakan Yıldırım'ın Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud ve Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmeler yapacağı, bu görüşmelerde de terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.