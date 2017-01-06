FETÖ Washington’daki ofislerini kapattı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası finansal ağı ve üye yapısı darmadağın edilen FETÖ, ABD’nin başkenti Washington’daki ofislerinin tamamını kapattı. SABAH örgüte ait olan dört kuruluşun bulunduğu üç adresi de ziyaret etti fakat internet sitelerinin yer alan bilgilerinin tersine binaların boş olduğu ortaya çıktı.

Örgütün ABD Kongresi'ne yönelik açtığı lobi kuruluşu Türki Amerikan İttifakı (TAA). Fethullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Rumi Forum ve düşünce kuruluşu görevini ifa eden Rethink Institute'nün bulunduğu bina da boşaltılanlar arasında. ABD Kongresi'ne yakınlığıyla bilinen Union Tren İstasyonu'nun arka sokağındaki binada çalışan görevli, bu üç kuruluşun da yaklaşık iki ay önce bulundukları katı boşalttıklarını söyledi. Bu binada daha önce kapatılan Samanyolu TV'nin Washington stüdyosu da yer alıyordu.

Ör5gütün halkla ilişkiler, topluluk faaliyetlerini ifade eden Amerikan Türk Dostluk Derneği (ATFA)'nın da adresini değiştirdiği ve yeni bir binaya taşındığı öğrenildi. Bir Türk- Amerikalı kaynak, yeni adresin de daha sonra boşaltıldığını belirtti. Rumi Forum ve ATFA'nın Washington'ın kuzeyinde Rockville'de bulunan Maryland bölge ofislerini de kapattığı öğrenildi. FETÖ'nün kapatılan bu örgütleri nereye taşıdığı henüz bilinmiyor. Örgütlenmelere ait web sitelerinde kuruluşların yeni adresleriyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

MADDİ SEBEPLER Mİ?

Örgütün asıl maddi kaynağının geldiği Türkiye'de yediği darbelerin ardından ABD'de daha düşük bütçeli bir yapılanma içine girdiği görülüyor.

Kamuya açık kayıtlar TAA Başkanı Faruk Taban gibi isimlerin evlerini satarak daha ucuza yeni evler satın aldıklarını gösteriyor. Bu da akla örgütün elindeki tüm kaynakları faaliyetlerini devam ettirmek için harcadığı fikrini getiriyor. Diğer bir mesele de yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın FETÖ'yle ilgili atması potansiyel adımlar, FETÖ'nün ofis değişiklerine giderek görünürlüğünü azaltmayı amaçlaması da mümkün.

Kaynak: Sabah.com.tr