Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in duygulandıran anısı

İzmir adliyesi önünde dün gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin büyük bir facia yaşanmasını önledi. Yaklaşık 1 ay önce yaşadığı anıyı anlatan ve 'Şehit abimizin ruhu şad olsun" diyen tercüman Günel Tahirli Cansu'nun anlattıkları ise herkesi duygulandırdı. İşte şehit polis Sekin ve "Azerbaycan kızı Türk geliniyim" diyen Cansu'nun yazdıkları...

Dün saat 16.10'da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankı da havaya uçtu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.

VALİ DE ŞEHİT POLİSİ ANLATTI

Vali Erol Ayyıldız da İzmir polisinin kahramanlığına vurgu yaptı. Ayyıldız, "Bu hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun" dedi.

ŞEHİT POLİSLE İLGİLİ AĞLATAN PAYLAŞIM

Yorumun sahibi İzmir'de yaşayan Günel Tahirli Cansu... Cansu, yaklaşık 1 ay önce, 3 Kasım günü şehit polisi Fethi Sekin ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Rusçası olduğu için adliyede zaman zaman tercümanlık yaptığını belirten, 'Azerbaycan kızı, Türk geliniyim. Şehit abimizin ruhu şad olsun" diyen Günel Tahirli Cansu'nun o paylaşımı şöyle:

"ABİ, EVDE BEBEK BIRAKTIM"

"Tercümanlık yaptığım için sık sık gidiyorum İzmir Adliyesine. Bir kaç hafta önce bir duruşmaya katılmak zorundaydım. Duruşma saatine az kalıyordu arabayı park edecek yer bulamadım. Resmi araçların olduğu yere doğru yaklaştım. Bir polis arabası ve yanında bir polis memuru duruyordu, duruşmaya geç kalıyordum. Camı açtım ve polis memuruna dedim ki, "Abi ben Emniyetin tercümanıyım hiçbir yerde yer bulamadım arabayı park etmek için, evde bebek bıraktım acil duruşmaya katılıp eve dönmem lazım bana yardımcı olabilir misiniz?

"BURAYA PARK EDEBİLİRSİN KARDEŞİM"

Polis memuru polis arabasını çekti ve "Kardeşim buraya park edebilirsiniz" dedi. "Tamam" dedim "Abi en fazla 1 saate kalmaz çıkarım" dedim. Gittim duruşma bitti, çıkışta polis abiye yaklaştım teşekkür ettim, bana dedi "Kardeşim arabanın camında kağıt var onu kendin kaldırırsın". Arabaya yaklaştım kağıdı elime aldım geri ona doğru gittim, "Abi" dedim "Ceza olmasın bu". "Yok" dedi "Ceza yazmasınlar diye koydum. Ceza gelirse kardeşim ben hep buradayım merak etmeyin"

"EVET, ŞEHİT OLAN FETHİ SEKİN"



Arabaya geldim kağıdı arabaya bıraktım. Akşam Taner gelince anlattım dedim yardım ettiler ama böyle bir şey var o da "Atma kalsın" dedi. Ama ama dediyse öyledir. Bugünpatlamada bir trafik polisinin şehit olduğunu duydum bir anda aklıma o polis abi geldi nedense, sonra yok dedim kendi kendime. Sosyal medyada resmini görünce Taner'i aradım kağıt arabada duruyordu çünkü, bi bakar mısın dedim polis memurunun adına ve bir kaç dakika sonra Taner bana kağıdın resmini yollayarak "Evet o şehit olan Fethi Sekin" dedi.

Tıpkı Günel Tahirli Cansu'nun dediği gibi: "İyilikler hiç bir zaman unutulmuyor Türk halkının Gururu. Allah Rahmet eylesin sana abi..." (Hürriyet)