Katliamı önleyen kahraman polisin çocuklarına burs

Nevvar Salih İşgoren Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, İzmir Adliye Binası önünde gerçekleşen hain terör saldırısında kahramanlık göstererek büyük bir facianın önüne geçen şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarına özel eğitim yardımı yapılacağını açıkladı.

İzmir'de, adliyede gerçekleştirilen bombalı hain terör saldırısında Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can şehit olmuş, 9 kişi ise yaralanmıştı. Çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin, teröristlerin büyük bir katliamını önleyerek büyük bir facianın önüne geçti. Nevvar Salih İşgoren Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun ise şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarına özel eğitim yardımı yapılacağını duyurdu. Urgun, "İzmir Adliye binası önünde gerçekleşen hain saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bu saldırıların ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldığı ortadadır. Hain olay sırasında polisimiz Fethi Sekin'in kahramanlık göstererek gerçekleştirdiği müdahale büyük bir faciayı önledi. Biz Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak şehit ve gazilerimizin çocuklarına burs veriyoruz. Şimdi de İzmir'i büyük faciadan kurtaran kahraman şehit polisimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca özel eğitim yardımı yaparak minnet borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu vesile ile şehit polisimize ve şehit olan adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere İzmirlilere başsağlığı, hain saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dedi.