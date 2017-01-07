İbadi'den FETÖ sorusuna cevap: Ankara ile çözeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Başbakanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Sincar'daki PKK unsurlarına ilişkin, "Irak ve Peşmerge Sincar'ı temizleyecek" dedi. Bir gazetecinin Irak'taki FETÖ okullarına ilişkin Başbakan İbadi, "Bu konuyu Irak yönetimi Türk tarafıyla konuşarak çözüme ulaşılacaktır" şeklinde cevap verdi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan her şeyden önce şunu bilmenizi istiyorum, Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Bunun bilinmesini isteriz. Bundan sonraki bütün gücümüzü Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, her iki ülkenin refah ve kalkınması için çalışmaya hazırız. Eğitim alanında bugün bir iş birliği anlaşması imzalayacağız.

TÜRK ASKERİNİN BAŞİKA'DAKİ VARLIĞI

Başika meselesini içeride konuştuk. Bu keyfiyetten değil, ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki bölgenin DEAŞ'tan kurtulması için önemlidir. Bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğimize inanıyorum."

Başika'nın nasıl başladığını İbadi ile görüştük. DEAŞ ile mücadelede Türk askerleri önemli bir görevi ifa ettiler. Ninova muhafızlarını eğittiler. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik.

Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi

IRAK VE PEŞMERGE SİNCAR'I TEMİZLEYECEK

Kuzey Bölgesel Yönetimi peşmerge ve Irak merkezi güçlerinin Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Birinci derecede Sincar en büyük tehdit bizedir. Bu tehtidin bertaraf olması için Sayın Başbakanın hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Terör örgütleriyle mücadelede iş birliğimiz sürecek. Irak ve Peşmerge Sincar'ı temizleyecek.

IRAK'TAKİ FETÖ OKULLARI

Irak Başbakanı İbadi, Irak'taki FETÖ okullarıyla ilgili, "Bugün bu konuya değinildi. Irak'ta öğrenciler var. Tabi okul yöneticileri ile ilgili bu konuyu Irak yönetimi Türk tarafıyla konuşarak çözüme ulaşılacaktır" dedi.