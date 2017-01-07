Emine Erdoğan adaşının hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen eşi Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyubiye Hizmet Binası'na gelişinde kendisini karşılayanlar arasında bulunan tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Emine Dağ'ı fark etti. Dağ ile uzun süre sohbet eden Emine Erdoğan'ın, zaman zaman duygulandığı görüldü.

Dağ, Emine Erdoğan ile görüşme hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Emine Erdoğan'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Dağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine katıldığını belirtti. Demokrasi nöbetlerinde yaşadıklarını Emine Erdoğan'a aktardığını ifade eden Dağ, "Emine Hanım'la konuşmak çok iyi oldu. Yıllardır hayalimdi. 15 Temmuz'a ilişkin duygu ve düşüncelerimi, yaşadıklarımı anlattım. Değerli zamanını ayırmasını istedim, o da çok sağ olsun beni dinledi" diye konuştu. Emine Erdoğan daha sonra da Hamarat Eller Sergisi'ni gezdi, su kabağı süslemesi yaptı.