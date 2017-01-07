Başbakan Binali Yıldırım'dan Irak'ta flaş açıklamalar

Irak Başbakan İbadi ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım, Başika konusunu dostane çözüleceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, Sincar'ın teröristlerden temizleneceğini de vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Başbakanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "(Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz." diye konuştu.

Yıldırım, Başika'daki Türk askeri varlığıyla ilgili olarak "Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız." dedi.

"SİNCAR TERÖRDEN TEMİZLENECEK"

Sincar'daki PKK unsurlarıyla ilgili olarak Yıldırım şunları kaydetti: "Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."