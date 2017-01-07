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Osmanlı hanedan reisi vefat etti

AA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 03:13 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 03:25
Osmanlı hanedan reisi Osman Bayezid Osmanoğlu vefat etti
Osmanlı hanedan reisi Osman Bayezid Osmanoğlu vefat etti

'in üçüncü kuşak torunu , 'ta hayatını kaybetti

'nin 31'inci padişahı Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi , ABD'nin kentinde 93 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Osmanoğlu'nun cenazesi, 9 Ocak'ta New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Long Island'daki aile mezarlığına defnedilecek.

Hanedanın en yaşlı üyesi olan Osmanoğlu'nun cenaze işlemleriyle Türkiye'nin New York Başkonsosluğu ilgileniyor.

Osman Bayezid Osmanoğlu, nın sürgün sırasında yurt dışında doğan ilk çocuğu olarak 1924 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Daha sonra annesi ve ağabeyiyle New York'a göç eden Osmanoğlu, ABD'de 45 yıl kütüphanelerde 15 dilde kitap çevirisi yaparak geçimini sağladıktan sonra 1997'de emekliye ayrıldı.

Hanedanın erkek üyelerine ülkeye dönüş yasağı 1974'te kalkmasına rağmen Türkiye'yi ilk kez annesinin ısrarıyla 1985'te ziyaret eden Osmanoğlu, sonrasında her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini ancak yerleşmeyi hiç düşünmediğini ifade etmişti. Osmanoğlu, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuştu.