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Son dakika haberi: 2'si 5 yakalandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 17:00
Son dakika haberi: 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı
Son dakika haberi: 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı

'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar İlçesinde 2'si 5 yakalanarak gözaltına alındı. Teröristlerin, yurt içindeki bağlantılarıyla patlayıcılara ulaşıp Ceylanpınar ve İstanbul'da eylem yapmayı hedefledikleri ileri sürüldü.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Rasulayn kentiyle komşu olan 'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi yapan jandarma, sınır hattındaki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinden geçen Cırpıp Deresi yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 5 kişiyi fark etti. Askerler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 kişinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. İlk sorgulamasında lerden 2'sinin Suriye'nin Haseki kentinde bulunan terör örgütü kamplarında eğitim aldığı ve eylemi yapmak üzere Türkiye'ye geçtiği belirlendi. Teröristlerin, yurt içindeki bağlantılarıyla patlayıcılara ulaşıp Ceylanpınar ve İstanbul'da eylem yapmayı hedefledikleri ileri sürüldü. 2'si canlı bomba 5 teröristin sorgusu devam ediyor.

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