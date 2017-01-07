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'den sürücelere uyarı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 18:20 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 18:26
Vasip Şahin'den sürücelere uyarı!
Vasip Şahin'den sürücelere uyarı!

İstanbul Valisi twitter'den yaptığı açıklamada "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi , sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'kar tatili' sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönündeki çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.