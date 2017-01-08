NATO’daki hainler için yolun sonu...

15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonra yurtdışına kaçan, gittikleri ülkelerden sığınma talep eden aralarında NATO’daki Türk subayların da olduğu hainler Türk vatandaşlığından çıkarılacak

Yurtdışında firari durumda bulunan ve "yurda dön" çağrılarına cevap vermeyen FETÖ'cüler başta olmak üzere terör örgütleri mensupları Türk vatandaşlığından çıkarılacak. NATO'da görev yapan FETÖ'cü 200 subay ile firari durumdaki 87 askeri ataşenin de vatandaşlığı düşürülecek. Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Hem 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden önce hem de darbe girişiminden sonra birçok FETÖ'cü, yargılanmamak için başka ülkelere kaçmıştı. Darbe girişimi sırasında yurt dışında görevli olan FETÖ'cüler ise "yurda dön, ifadeni ver" çağrısına cevap vermeyerek, bulundukları ülkelerden sığınma talep etti.



TOP BAKANLAR KURULU'NDA

680 Sayılı KHK'la yapılan düzenleme devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, Hükümet karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan, Silahlı örgüt ve Silah sağlama suçları nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülenleri kapsıyor. Mahkemeler, yabancı ülkelerde bulunanlara ulaşamadığı taktirde 1 ay içinde İçişleri bakanlığına bildirecek. Resmi Gazete'de yapılacak "yurda dön" ilanına rağmen 3 ay içinde gelmezlerse bu kişilerin Türk vatandaşlığından atılması için Bakanlar Kurulu karar alınacak. Bu düzenleme aynı zamanda FETÖ'cü askerleri de kapsayacak. 15 Temmuz'dan önce NATO'da görevli olarak yurt dışında görev yapan ve dön çağrısına cevap vermeyen 200 subay bulunuyor. Farklı rütbelerdeki bu subaylar, uzun zamandır yapılan çağrılara rağmen Türkiye'ye gelmiyor. Yeni düzenlemenin ardından, bu subaylar da firari olarak yurt dışında kalmaya devam ederse Türk vatandaşlığından atılacak. Aynı şekilde 264 askeri ateşeden 165'i hakkında FETÖ şüphelisi olarak soruşturma başlatılmıştı. 165 ateşeden 87'si yurda dön çağrılarına cevap vermedi. Hakkında soruşturma bulunan 87 askeri ateşenin de Türk vatandaşlığından çıkarılması gündemde. Bunun için Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bu adımın atılması bekleniyor.



Firari Öz ve Kara ile Ekrem Dumanlı da vatansız kalacak

Hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunan birçok önemli ismin de vatandaşlıktan çıkarılması gündemde. FETÖ'nün yurt dışına kaçan birçok gazetecisi ve savcısı da bu düzenlemeden etkilenecek. Savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Gazeteciler Ekrem Dumanlı, Abdullah Bozkurt önde gelen isimler arasında yer alıyor.



Belçika basını da terör sözcülüğü yaptı

NATO'daki FET Ö'cü askerlerle ilgili haberini bu fotoğrafla yayımlayan Belçika'nın Le Libre Belgique gazetesi görüş aldığı NATO'daki Türk subayların mağdur edebiyatına sözcülük yaparak Belçika'nın PKK 'lılara kucak açtığı terör yanlısı politik çizgiye ayak uydurdu.



Ahmet TOPAL-Buğra OLAÇ / ANKARA