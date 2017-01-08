Nisa’sı vedalaştı annesi bağrına bastı

İzmir’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis Fethi Sekin, memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde 2 ay önce vefat eden annesinin yanında toprağa verildi

Şehit Polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi İzmir'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Elazığ'a getirildi. Şehidin eşi Rabia, oğlu Tolunay (16), kızları Dila (15) ve Nisa Sekin (8) ile birlikte diğer kardeşleri de şehidin bulunduğu uçakla geldi. Şehidin cenazesini Elazığ Havalimanı'nda protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı. Elazığ merkez Kültür Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla yüzlerce araçlık konvoyla doğum yeri olan Baskil ilçesine getirildi. Şehit polis için Baskil Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehidin ailesi ve yakınları, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve on binlerce vatandaş katıldı. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "İdam isteriz", "Hepimiz polisiz" sloganları attı.





Nisa Nur, uzun süre babasının cenazesinden ayrılmak istemedi.



'ARKANDA 2 KÜRT POLİS VAR'

Şehidin kızı Zeynep Dila'nın, babasına ait polis şapkasını taktığı görüldü. Şehidin kız kardeşi cenazenin önünde bulunan şehidin fotoğrafını "yiğidim, aslanım" diyerek öptü. Bu sırada şehidin erkek kardeşi, kız kardeşine sarılarak, "Abla intikamını alacağız, vallahi alacağız. Son kurşuna kadar sen rahat ol ağabeyim arkanda 2 Kürt polis daha var" diyerek ağladı. Şehidin kız kardeşi ise "Bitsin artık yeter, bu son olsun. Vatanımız sağ olsun. Siz geberdiniz, abim şehit oldu. Abim, alsınlar intikamını. Kahrolsunlar. Allahım 'Kahhar' isminle kahret. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış bekliyor Peygamber. Ey Peygamberim, sana komşu gönderdik kabul et. Aslan o aslan. Gururumuz o bizim. Kimse diyemez kanı yerde kalmıştır. Kalmadı, kendisi aldı" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Doğancık köyündeki aile mezarlığında 2 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi. Törene Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar gözyaşları döküp, teröre lanet yağdırdı. Şehit Polis memuru Fethi Sekin'in doğum yeri Baskil ilçesinde evlere ve dükkânlara Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafları asıldı. Öte yandan Facebook, şehit Fethi Sekin'in sosyal medya hesabını "Anılaştırılmış hesap" olarak değiştirdi. Sosyal medya üzerinde birçok kişi Sekin ile ilgili anısını paylaşırken, kahramanlığı ile ilgili de gurur duyduklarını belirtti.