PKK'nın cephanelik tüneli bulundu!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde istihbarat bilgilerini değerlendiren ekipler bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir tünel buldu. Tünelden çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat çıkarıldı.

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Fırat Mahallesi Başyurt Sokak'ta Güvenlik birimlerinin istibarat bilgilerini değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonda bölücü terör örgütü mensublarına ait tüneli bulduğu belirtildi. Sabah'ın edindiği bilgiye göre tünel içerisinden çok sayıda uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İşte bölücü terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı tünelde ele geçirilenlerin listesi:

- 18 adet Roket Sevk Motoru,

- 2 adet Anti Tank Roket,

- 3 adet Anti Personel Roket,

- 2 adet El Telsizi,

- 1 adet Montaj yapılabilen Silah Dürbünü,

- Çok sayıda uzun namlulu silahlara ait mühimmat.

Kaynak: Sabah.com.tr