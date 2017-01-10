Bakan Çavuşoğlu: FETÖ elebaşısını bir an önce iade edin, YPG ile işbirliğine son verin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin, Donald Trump’la başlayacak yeni dönemde ABD’den iki beklentisi olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi:

ABD'nin önceki dönemde yaptığı bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÖ elebaşısının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum.

YPG'nin maksadı DEAŞ ile mücadele etmek değil. Tam tersine Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğiz. Biz dünyayı 5'ten büyük, Avrupa'yı da 28'den büyük olarak tanımlıyoruz. Girişimci diplomasinin özünde işte bu çok boyutlu yaklaşım vardır.

Darbe girişiminin faili olan FETÖ terör örgütü ile mücadele, bugün dış politikamızın elbette en önemli ve öncelikli başlığıdır. Farklı coğrafyalara dağılmış FETÖ'nün nefesini kestik, kesmeye devam ediyoruz. (FETÖ elebaşısının Türkiye'ye iade süreci) ABD'deki yeni dönemde de bu süreci yakından takip edeceğiz.

Türkiye'nin her büyükelçisi, sadece ülkesinin değil cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin davasının da büyükelçisidir. Sokaklarda misket oynamak yerine, misket bombaları altında umut eli bekleyen Bana gibi mazlum çocukların büyükelçisidir.