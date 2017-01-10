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Başbakan Yıldırım'dan anayasa açıklaması

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 22:24 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 23:18
Başbakan Yıldırım'dan anayasa açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan anayasa açıklaması

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci madde üzerindeki görüşmeler yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım, birinci maddenin görüşmeleri sırasında Genel Kurula geldi. Başbakan Yıldırım diğer maddeler için 330 endişesinin olmadığını kaydetti.

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "330 endişemiz yok" dedi. TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyorDiğer maddeler için 330 endişemiz yok" dedi.

KILIÇDAROĞLU İL GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü