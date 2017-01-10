CIA ajansları FETÖ okullarını terkediyor

Başta Malezya, Hindistan ve Gürcistan olmak üzere birçok ülkedeki FETÖ kurumlarında ABD uyruklu öğretim görevlisi ve öğretmenlerin istifa ettiği öğrenildi. Trump’ın ABD Başkanlığı koltuğuna oturmasına sayılı günler kala meydana gelen bu gelişme FETÖ’nün yurtdışı organizasyonunda şok etkisi yarattı.

Türkiye'nin uluslararası alanda FETÖ ile verdiği büyük takip sonuçlarını vermeye başladı. Birçok ülke FETÖ okullarını kapatırken, FETÖ okullarında görev yapan ABD uyruklu öğretmen ve öğretim görevlilerinin görevinden istifa ederek ülkesine döndüğü öğrenildi. Trump'ın ABD Başkanlığı koltuğuna oturmasına sayılı günler kala meydana gelen bu gelişme FETÖ örgütünde şok etkisi yarattı. ABD'nin CIA ajanlarını FETÖ okullarında görevlendirerek birçok ülkede istihbarat faaliyeti yürüttüğü biliniyordu. Bu ABD'li öğretim görevlilerinin FETÖ okullarından istifa etmesi "CIA artık FETÖ'yü eskisi kadar kullanışlı ve güvenli görmüyor" şeklinde yorumlandı.

TRUMP'TAN FETÖ'CÜ HAİNLERE VİZE ENGELİ

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikaları kapsamında ülkeye çalışmak için gelenlere verilen vize türlerinden H-1B'yisınırlandırmayı, gerek görülürse kaldırmayı planladığı bildirildi. Washington Post gazetesinin haberinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarında görevlendirmek üzere özellikle Türkiye'den getirdiği öğretmenler için alınan H-1B vizesine, Trump yönetiminin bu vize türüne "suistimal edildiği için" karşı çıktığı belirtildi.

Habere göre, Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İssia'nın, ülkedeki potansiyel iş imkanının yabancı ülke vatandaşlarına verilmesini durduracak ve gelecek yabancı çalışanların daha kalifiye olmasını sağlayacak bu yasayı Kongre'ye sunmasıyla başlayan "çalışma vizesi" tartışmasına 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna geçecek Trump'tan destek geldi. Konu hakkında konuşan Trump, H-1B vizesini "ucuz iş gücü" ve "büyük bir suistimal" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Sabah.com.tr