Çocuklarım da polis olacak

İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin: Tüm ülke bizi bağrına bastı. Üç çocuğum da isterse polis olabilirler. Onları sonuna kadar desteklerim

İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla saldırı düzenledikten sonra, roketler, el bombaları ve otomatik silahlarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristle, tabancasındaki son kurşun bitene kadar çatışıp birini öldüren ancak kendisi de şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in eşi SABAH'a konuştu.

KAHRAMAN ŞEHİDE ZİYARETÇİ AKINI

Eşiyle gurur duyduğunu belirten ev hanımı Rabia Sekin, "Eşimin şehadetinin ardından tüm Türkiye'de de büyük yas yaşandı. Bizi tüm ülke bağrına bastı. Ancak bizim için ayrı yeri ve önemi olan, çocuklarımın babasının uğruna canını verdiği bu kentten ayrılmam. Kocamın ruhunu teslim ettiği İzmir benim için artık kutsal bir kent. Çocuklarımızın da bu kentte eğitimlerine devam etmesini istiyorum. O nedenle çocuklarımla İzmir'de yaşamaya devam edeceğim. Kocam kimseye kötülüğü dokunmayan bir insandı. Ailesine, çalışma arkadaşlarına, komşularına hep nazik davranan, yardımsever ve faydalı bir insandı. Ben ve çocuklarım da kimse Fethi'nin hakkını hiçbir şekilde ödeyemez. Bu hayattaki tek arzumuz ise O'nun bize hakkını helal etmesidir. Bana bir gün bile sesini yükseltmeyen, kalbimi kırmayan efsane bir adamdı. Rahat uyusun. Onun bize bıraktığı bu haklı gururu en iyi şekilde yaşatacağız.

EMANETİNE SAHİP ÇIKTILAR

GURUR DUYDUM

Şimdiye kadar rahmetli eşim de ben de çocuklarımıza şu mesleği seçeceksin diye ne bir yönlendirme ne de bir baskı yaptık. Yavrularım babalarından ve benden aldığı aile terbiyesiyle hangi mesleği seçeceklerine karar vereceklerini çok iyi bilirler. Ancak babaları gibi kahraman birer polis olmak isterlerse seve seve, mutluluk içinde destek veririm. Amcaları da polis, ondan da yardım isterim. Çocuklarım da, babaları gibi bu vatana, bu millete, bu topraklara görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Emin olsunlar ki hiçbir terör örgütü bizi böyle yıkamaz. 3 tane daha Fethi Sekin gibi cesur ve kahraman yavrusu polis olarak geliyor. O hainler korksun. Ağlamıyorum, çocuklarımın da ağlamalarını asla istemiyorum. Biz dik duracağız, o hainleri sevindirmeyeceğiz. Zaten kahramanım Fethi bırakın ağlamamızı, üzülmemizi dahi istemezdi. Cumhurbaşkanımız arayınca kocamla bir kere daha gurur duydum. Uzun uzun konuştuk. Bana, 'sen ve çocukların Türkiye'ye emanetsiniz' dedi. O anı unutamam" dedi.

VÜCUDUNU SİPER ETTİ

ŞEHİT, OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLMİŞ